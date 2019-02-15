Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за снега во Владимирской области
Крыша трехэтажного 30-квартирного жилого дома в городе Вязники Владимирской области, который был построен в 2009 году, обрушилась под тяжестью снега. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное правительство.
«Крыша шиферная, скатная. Из-за высокой снеговой нагрузки сломались стропила, произошло обрушение. Перекрытия железобетонные», — пояснили в областном правительстве.
Уточняется, что губернатор Владимир Сипягин направил на место инцидента профильный департамент администрации, а также представителей Государственной жилищной инспекции.
Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал, жилые помещения не повреждены.
«Вчера(14 февраля. — «Газета.Ru») сотрудники организации расчистили объект от строительного мусора, сегодня уже завозят материалы для восстановления крыши», — подчеркнули в областном правительстве.
Ранее сообщалось, что вторая за день крыша дома обрушилась под снегом в Волгоградской области.