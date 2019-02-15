Крыша многоквартирного дома обрушилась из-за снега во Владимирской области

<img src="//img.gazeta.ru/files3/857/12149857/RIAN_3316048.HR-pic905-895x505-9050.jpg">

Крыша трехэтажного 30-квартирного жилого дома в городе Вязники Владимирской области, который был построен в 2009 году, обрушилась под тяжестью снега. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное правительство.

«Крыша шиферная, скатная. Из-за высокой снеговой нагрузки сломались стропила, произошло обрушение. Перекрытия железобетонные», — пояснили в областном правительстве.

Реклама

Уточняется, что губернатор Владимир Сипягин направил на место инцидента профильный департамент администрации, а также представителей Государственной жилищной инспекции.

Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал, жилые помещения не повреждены.

«Вчера(14 февраля. — «Газета.Ru») сотрудники организации расчистили объект от строительного мусора, сегодня уже завозят материалы для восстановления крыши», — подчеркнули в областном правительстве.

Ранее сообщалось, что вторая за день крыша дома обрушилась под снегом в Волгоградской области.