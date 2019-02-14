В Красноярске завершили основной разбор завалов обрушившегося из-за газа дома
Спасатели закончили основные работы по разбору завалов дома, который обрушился из-за хлопка бытового газа в Красноярске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в краевом главке МЧС.
Как отмечается, было установлено, что в жилом доме проживали 20 человек.
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Источник в ведомстве добавил, что в результате взрыва были разрушены шесть квартир, а десять получили частичный урон.
Ранее сообщалось, что стало известно, сколько человек могут быть под завалами после взрыва газа в Красноярске.
Взрыв газа в жилом доме в Красноярске произошел 14 февраля. На данный момент известно об одном погибшем.
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