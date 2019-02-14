Более 500 человек эвакуировали из московского ТЦ после возгорания машины
МЧС эвакуировало их торгового центра на юго-востоке столицы более 500 человек из-за возгорания автомобиля на подземной парковке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.
Отмечается, что пожар зафиксирован на минус первом этаже в ТЦ недалеко от шоссе Энтузиастов.
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«В целях безопасности были выведены 540 человек», — подчеркнули в ведомстве.
По последним данным, возгорание уже ликвидировано.
Ранее сообщалось, что МЧС эвакуировало жителей обрушившегося из-за газа дома в Красноярске.