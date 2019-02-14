Стало известно, сколько человек могут быть под завалами после взрыва газа в Красноярске

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Под завалами после частичного обрушения жилого дома в Красноярске из-за взрыва бытового газа может находиться еще один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) по региону Ольгу Шаманскую.

Уточняется, что речь идет о мужчине.

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«Предположительно еще один человек может находиться под завалами дома. Мужчина», — подтвердила Шаманская.

Ранее сообщалось, что СК завел уголовное дело после взрыва газа в доме в Красноярске.

Взрыв газа в жилом доме в Красноярске произошел 14 февраля. В результате инцидента обрушились три квартиры. На данный момент известно об одном погибшем.

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