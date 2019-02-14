Стало известно, где будут жить жильцы обрушившегося дома в Красноярске
Жильцов частично разрушенного после хлопка бытового газа дома в Красноярске временно поместят в социальном приюте. Об этом сообщает РИА «Новости» и со ссылкой на источник в МЧС.
Отмечается, что многих жильцов уже отвезли в приют, а остальные уехали жить к родственникам.
Реклама
Ранее сообщалось, что МЧС эвакуировало жителей обрушившегося из-за газа дома в Красноярске.
Хлопок газа в жилом доме в Красноярске произошел 14 февраля. В результате инцидента обрушились три квартиры. На данный момент известно об одном погибшем.