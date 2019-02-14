В тюрьме с россиянином в США произошли беспорядки

В тюрьме «Данбери» в штате Коннектикут, где отбывает свой срок российский летчик Константин Ярошенко, произошли волнения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генеральное консульство России в Нью-Йорке.

После произошедшего Ярошенко посетили российские дипломаты.

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Уточняется, что летчик «свое участие в имевших место беспорядках категорически отрицает».

Ранее сообщалось, что Константин Ярошенко может быть переведен в другое исправительное учреждение.