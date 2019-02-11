Испанец убил и спрятал в холодильнике уроженку России

В Испании мужчина убил и расчленил уроженку России, после чего спрятал фрагменты тела в холодильнике, передает сайт kp.ru.

По имеющимся данным, девушку по имени Дарья удочерила семья из Испании. Приемная мать девушки обратилась в полицию в прошлом году — на тот момент она не видела Дарью уже около 12 месяцев.

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По предварительной информации, инцидент произошел еще полтора года назад. Со своим убийцей Дарья состояла в романтических отношениях, причем 40-летний Мануэль Морено был вдвое старше девушки. Мужчина после убийства спрятал останки в морозильник в собственной квартире, где их впоследствии обнаружила полиция.

Подчеркивается, что Морено на публике изображал влюбленного и даже сделал татуировку с именем своей жертвы.

Ранее сообщалось, что украинская полиция задержала прятавшего за диваном женский труп россиянина.