Глава полиции Киева извинился за фразу «ложись, Бандера»

Глава полиции Киева Андрей Крищенко извинился за сотрудника который при задержании людей возле Подольского райотдела крикнул фразу «ложись, Бандера!», передает «Украинская правда».

Крищенко подчеркнул, что возможное превышение полномочий работниками полиции расследует Государственное бюро расследований.

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«Я лично как руководитель полиции Киева хочу попросить прощения перед обществом за действия этого работника», — сказал Крищенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве радикалы пытались взять штурмом здание полиции. При нападавших были газовые баллончики, зеленка и ножи. Полицейские задержали хулиганов, а потом отпустили. Однако вскоре им на подмогу пришла еще группа людей. В результате инцидента были задержаны 40 человек.

Отмечается, что во время инцидента один из правоохранителей крикнул «Ложись, Бандера!».

Степан Бандера является лидером «Организации украинских националистов»(ОУН), которая запрещена в России.