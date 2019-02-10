«Живой щит» из гражданских машин выставили для поимки нарушителя под Владимиром

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Министерство внутренних дел (МВД) России инициировало расследование после того, как сотрудники ГИБДД выставили «живой щит» из гражданских машин для поимки нарушителя во Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Уточняется, что инцидент произошел 9 февраля. В результате действий сотрудников ГИБДД были повреждены четыре машины.

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Как отмечается, для расследования произошедшего во Владимир будет направлена специальная комиссия, которая выяснит все обстоятельства случившегося.

По словам Волк, если факт нарушения со стороны сотрудников подтвердится, должностные лица будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил мужчину.