Москвичей предупредили об опасном ветре
В Москве и области в понедельник, 11 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.
Как отмечается, это связано с ожидающимся сильным ветром.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — подчеркнули в Гидрометцентре.
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Уточняется, что предупреждение будет действовать с 9.00 в течение 12 часов.
Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о похолодании в феврале.
С подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.