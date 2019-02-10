Москвичей предупредили об опасном ветре

<img src="//img.gazeta.ru/files3/5/12086005/367305_3000x2001_653_8360bc722ab3a7ef1e0ff33af22e9254-pic905-895x505-96119.jpg">

В Москве и области в понедельник, 11 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

Как отмечается, это связано с ожидающимся сильным ветром.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — подчеркнули в Гидрометцентре.

Реклама

Уточняется, что предупреждение будет действовать с 9.00 в течение 12 часов.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о похолодании в феврале.

С подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.