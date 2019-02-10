Москвичей предупредили об опасном ветре

В Москве и области в понедельник, 11 февраля объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

Как отмечается, это связано с ожидающимся сильным ветром.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — подчеркнули в Гидрометцентре.

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Уточняется, что предупреждение будет действовать с 9.00 в течение 12 часов.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о похолодании в феврале.

С подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.