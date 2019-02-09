Подозревавшемуся в изготовлении взрывчатки аспиранту МГУ продлили срок задержания

Головинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который подозревался в изготовлении взрывчатки, по новому делу о хулиганстве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.

Как отмечается, суд снова рассмотрит вопрос об аресте 12 февраля.

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«Я заявила ходатайство о предоставлении дополнительного времени для предоставления характеризующих моего подзащитного материалов, и суд удовлетворил его», — пояснила Сидоркина.

Она уточнила, что обвинение Мифтахову пока не предъявлено, он остается подозреваемым.

Ранее сообщалось, что полиция освободила подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ.