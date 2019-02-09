В Шереметьево дебоширы сорвали вылет самолета в Анталью

В столичном аэропорту Шереметьево полиция задержала троих авиадебоширов, которые сорвали вылет самолета из Москвы в Анатлью. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, дебоширы начали употреблять алкогольные напитки после посадки в самолет.

Как отмечается, командир воздушного судна отказался вылетать из-за поведения этих пассажиров.

Реклама

При этом задержанные были доставлены в транспортную полицию аэропорта.

Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Сочи из-за драки пассажира со стюардами.