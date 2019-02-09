В Шереметьево дебоширы сорвали вылет самолета в Анталью
В столичном аэропорту Шереметьево полиция задержала троих авиадебоширов, которые сорвали вылет самолета из Москвы в Анатлью. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, дебоширы начали употреблять алкогольные напитки после посадки в самолет.
Как отмечается, командир воздушного судна отказался вылетать из-за поведения этих пассажиров.
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При этом задержанные были доставлены в транспортную полицию аэропорта.
Ранее сообщалось, что самолет экстренно сел в Сочи из-за драки пассажира со стюардами.