Лопнувший гимнастический шар для беременных ранил сотрудников перинатального центра

Два сотрудника перинатального центра пострадали из-за лопнувшего гимнастического шара для беременных в Коломне, передает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы подмосковного главка МЧС Федора Польшина.

«Инцидент произошел в административном здании перинатального центра в Коломне по адресу: улица Дзержинского, дом 25. При накачке лопнул гимнастический шар для беременных женщин, пострадали два сотрудника центра», — сказал он.

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Он уточнил, что в результате инцидента произошел обвал плитки навесного потолка на площади 20 квадратных метров.

Обстоятельства произошедшего уточняются.