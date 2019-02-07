Полиция освободила подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ

Полиция отпустила аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в изготовлении взрывного устройства, передает ТАСС.

«Только что мне стало известно, что моего подзащитного Мифтахова освободили из изолятора временного содержания, не избрав для него никакой меры пресечения», — сказала его адвокат Светлана Сидоркина.

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Ранее адвокат сообщало, что Мифтахов пропал.

Уголовное дело было возбуждено 11 января 2018 года. Срок следствия установлен до 28 февраля.