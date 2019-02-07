Появилось видео задержания фальшивомонетчиков спецназом ФСБ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/93/12034093/RIAN_5675943.HR-pic905-895x505-34970.jpg">

Центр общественных связей ФСБ разместил видеозапись, на которой показан момент задержания 30 членов банды фальшивомонетчиков. Ее показали в эфире телеканала «Россия 24».

На записи видно, как спецназ ФСБ осуществляет задержание участников преступной группировки. Также показаны помещения, в которых осуществлялась печать поддельных денежных купюр.

Ранее сообщалось, что деятельность 30 членов группировки была пресечена в Дагестане и на территории столичного региона. Ее члены изготавливали, а затем сбывали высококачественные фальшивые деньги в 20 промышленно-развитых регионах страны.