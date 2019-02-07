В ФСБ заявили о задержании 30 членов банды фальшивомонетчиков

В пресс-службе российской ФСБ проинформировали о задержании 30 участников банды фальшивомонетчиков, передает РИА «Новости».

Как отмечается, деятельность группировки была пресечена в Дагестане и на территории столичного региона. Ее члены изготавливали, а затем сбывали высококачественные фальшивые деньги в 20 промышленно-развитых регионах страны.

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Уточняется, что деятельность банды курировалась из-за границы. По факту произошедшего возбудили девять уголовных дел.

Ранее ФСБ задержала предполагаемого лидера ОПГ в Крыму.