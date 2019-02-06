Названо число жителей рухнувшего дома в Турции

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в рухнувшем восьмиэтажном здании были официально зарегистрированы 43 человека, передает РИА «Новости».

По его словам, еще три этажа дома были впоследствии достроены незаконно, поэтому называть точное число находящихся под завалами он не стал.

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«Цифры по тем, кто может находиться под завалами, противоречивые, поэтому я пока не буду их озвучивать», — сказал Ерликайя.

Ранее глава квартала Джевизли в Стамбуле Мемиш Диликлиташ заявил, что в рухнувшем доме было 24 квартиры, а также ателье.