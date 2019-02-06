Папа Римский впервые признал случаи сексуального насилия священников над монахинями

Папа Римский Франциск впервые признал случаи сексуального насилия в католической церкви в отношении монахинь, сообщает «Би-би-си».

Франциск во время своего исторического тура по Ближнему Востоку заявил, что священнослужители растлевали и насиловали монахинь и некоторых из них держали в сексуальном рабстве. По этой причине некоторые женские религиозные общины были распущены, а духовные лица — отстранены.

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Он отметил, что церковь знает об этой проблеме и пытается ее решить, но она «все еще продолжается».

В ноябре 2018 года организация, представляющая католических монахинь со всего мира, также сделала публичное заявление о «культуре молчания и секретности», которая мешала им высказываться о сексуальном насилии, и призвала женщин сообщать о таких случаях.

Ранее также женский журнал Ватикана Women Church World осудил насилие, заявив, что в некоторых случаях монахиням приходилось делать аборты или оставлять детей священников, что запрещает католицизм.

Ранее сообщалось, что папа Римский призвал священников-педофилов приготовиться к божественному суду.