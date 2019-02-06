Завуч казанской школы пообещала пустить учеников «на колбасу»

Министерство образования Татарстана проверит казанскую школу №143, где завуч пообещала пустить школьников «на колбасу». Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что ученики школы выложили в сеть запись разговора с преподавателем математики и по совместительству завучем, которая ругала школьников за неуспеваемость и заявила, что «пустит их на колбасу».

Реклама

Отец одной из учениц заявил, что его дочь пришла вся в слезах после этих слов.

Ранее сообщалось, что сочинский студент заказал убийство родителей.