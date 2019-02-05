СК заинтересовался огнестрельным ранением ребенка в Подольске

Старший помощник главы управления СК России по Московской области Ольга Врадий заявила, что следователи возбудили дело по факту получения ребенком огнестрельного ранения в подмосковном Подольске. Об этом сообщает агентство «Москва».

Она рассказала, что 12-летний мальчик был госпитализирован с огнестрельным ранением в воскресенье, 3 февраля. Врадий добавила, что он получил ранение в область брюшной полости.

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«Ему проведена операция, жизни ребенка ничего не угрожает», — сказала Врадий.

При этом, отметила представитель СК, в настоящий момент мальчик не смог рассказать версию событий, которая нашла бы подтверждение.

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