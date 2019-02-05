Пропавший школьник из Читы двое суток играл в компьютер у друга

В Чите пропавший десятилетний школьник двое суток играл в компьютер в гостях у друга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя следственного управления Следственного комитета России (СК) по Забайкалью Егора Маркова.

Как отмечается, до этого мать ребенка обратилась в правоохранительные органы. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Школьника искала полиция и волонтеры.

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«Через несколько часов после обращения матери ребенок был найден. Его нашел один из волонтеров», — пояснил Марков.

Уточняется, что сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пять раз «минировавшего» школу подростка в Новой Москве.