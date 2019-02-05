На Кубани чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных

В Следственном комитете России заявили, что в Краснодарском крае глава Усть-Лабинского района купил квартиры для сирот в бараке для заключенных. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, чиновник принял эти квартиры в собственность без проведения экспертизы соответствия приобретаемого жилья.

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Как отмечается, глава Усть-Лабинского района также подписал акты, согласно которым квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья.

При этом в СК подчеркнули, что данные квартиры непригодны для проживания.

Ранее сообщалось, что в Чувашии чиновница выписала себе 39 премий.