На Кубани чиновник выдал сиротам квартиры в бараке для заключенных
В Следственном комитете России заявили, что в Краснодарском крае глава Усть-Лабинского района купил квартиры для сирот в бараке для заключенных. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ведомства, чиновник принял эти квартиры в собственность без проведения экспертизы соответствия приобретаемого жилья.
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Как отмечается, глава Усть-Лабинского района также подписал акты, согласно которым квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья.
При этом в СК подчеркнули, что данные квартиры непригодны для проживания.
Ранее сообщалось, что в Чувашии чиновница выписала себе 39 премий.