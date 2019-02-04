Названа причина появления червей в легких ульяновских суворовцев

В Ульяновске 26 суворовцев оказались больны паразитарным заболеванием, носителем которого являются животные. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, заболевание курсантов не связано с организацией питания и санитарным состоянием училища.

Как отмечается, в госпитализации никто из суворовцев не нуждается.

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При этом у учащихся были обнаружены «черви в легких».

Речь идет о заболевании под названием эхинококкоз, которое вызывают ленточные черви рода Echinococcus.

Ранее сообщалось, что каждую пятую прогулку с собакой человек приносит в дом яйца токсокар.