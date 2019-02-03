CBS: наркобарона Эль Чапо обвинили в педофилии
Мексиканского наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана обвинили в сексе с несовершеннолетними, которых он якобы называл «витаминами». Об этом сообщает CBS News со ссылкой на судебные документы.
По данным телеканала, подобные утверждения содержатся в показаниях свидетелей по делу Эль Чапо.
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Как отмечается, наркобарон якобы занимался сексом с несовершеннолетними в одном из своих укрытий в Мексике.
В свою очередь юристы Хоакина Гусмана назвали эти обвинения «крайне непристойными» и заявили, что Эль Чапо их отрицает.
В 2017 году МИД Мексики заявил о передаче Эль Чапо властям США.