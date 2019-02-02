На Кипре ужесточили выдачу «золотых паспортов» бизнесменам

На Кипре приняли законопроект, усложняющий процесс получения «золотых» паспортов, которые выдаются крупным инвесторам и бизнесменам, пишет Cyprus Times.

Отмечается, что новые правила получения гражданства еще не известны. Правительство должно разработать их до 2020 года. Однако, по данным издания, уже известно, что паспорта будут выдаваться иностранным гражданам при соблюдении условий и предпосылок, прописанных законом.

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По словам сторонников законопроекта, нововведения помогут защитить престиж Кипра.

Законопроект поддержали 29 депутатов, 17 человек были против, передает издание.

Ранее сообщалось, что ЕК потребовала сократить выдачу «золотых паспортов».