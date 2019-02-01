ФСБ задержала предполагаемого лидера ОПГ в Крыму

В ФСБ России заявили о задержании в Крыму предполагаемого лидера организованной преступной группы, причастной к систематическому незаконному сбыту наркотиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, гражданка России была задержана «с поличным» в Симферополе.

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Как отмечается, по адресам проживания злоумышленников обнаружено и изъято свыше 300 свертков с наркотическим средством.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения предполагаемому лидеру ОПГ.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Москве.