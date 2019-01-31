СК возбудил дело против омских школьниц, насиловавших малолетнюю девочку

В Омске две школьницы возрастом 13 и 15 лет стали фигурантками уголовного дела после сообщений о том, что они якобы совершили сексуальное насилие над малолетней девочкой. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, омские школьницы «совершили насильственные действия сексуального характера» в отношении малолетней девочки, сняли процесс насилия на телефон и выложили видео в социальные сети.

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«В настоящее время с потерпевшей работают психологи, следователи проводят допросы учащихся и взрослых, решается вопрос об избрании 15-летней подозреваемой меры пресечения», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи проверят условия проживания школьниц, а также их статус в социальных службах и полиции.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала об омском фельдшере, которая обвинила двух коллег в изнасиловании.