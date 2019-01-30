Похищенные нигерийскими пиратами российские моряки вернулись на родину
Российских моряков, которых пираты похитили вначале января на западе Африки в Гвинейском заливе, доставили домой на родину, об этом говорится на сайте МИД России.
По данным ведомства, российские моряки, захваченные пиратами 2 января в Гвинейском заливе, были успешно освобождены и уже находятся дома.
Реклама
«В настоящее время моряки прибыли на родину. Состояние их здоровья удовлетворительное», — добавили в министерстве.
Пираты атаковали контейнеровоз MSC Mandy в ночь с первого на второе января. Там находились 23 россиянина и один украинец. Шесть человек из России были похищены.
Ранее сообщалось, что похищенных российских моряков освободили из плена нигерийских пиратов.