Сообщения о массовом «минировании» поступили в пять городов России

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В социальные учреждения Липецка, Петрозаводска, Брянска, Твери и Великого Новгорода поступили десятки сообщений о «минировании», передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, в социальные учреждения Петрозаводска поступило десять таких сообщений, в Липецке по этой причине эвакуируют больницы, школы и административные учреждения. То же произошло со школами, администрацией и торговым центром Брянска.

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«Утром в среду поступила информация о заминировании более десяти объектов в Твери — школы, больницы, административные учреждения», — сказал представитель экстренных служб региона.

Уточняется, что в Великом Новгороде из-за поступления подобных сообщений отметили занятия в школах.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области массово эвакуируют школы.