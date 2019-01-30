Сообщения о массовом «минировании» поступили в пять городов России
В социальные учреждения Липецка, Петрозаводска, Брянска, Твери и Великого Новгорода поступили десятки сообщений о «минировании», передает РИА «Новости».
Согласно имеющейся информации, в социальные учреждения Петрозаводска поступило десять таких сообщений, в Липецке по этой причине эвакуируют больницы, школы и административные учреждения. То же произошло со школами, администрацией и торговым центром Брянска.
«Утром в среду поступила информация о заминировании более десяти объектов в Твери — школы, больницы, административные учреждения», — сказал представитель экстренных служб региона.
Уточняется, что в Великом Новгороде из-за поступления подобных сообщений отметили занятия в школах.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области массово эвакуируют школы.