Делегацию ООН не пустили в консульство, где был убит Хашукджи

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Спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Агнес Калламард с делегацией не была допущена в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи, передает NTV.

По имеющимся данным, делегации пришлось ограничиться осмотром здания снаружи.

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Позднее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал скандалом недопуск делегации ООН в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, и призвал к международному расследованию преступления, передает РИА «Новости».

Ранее CNN опубликовал видео, на котором якобы вывозят останки расчлененного Хашукджи.