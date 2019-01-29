В Петербургской школе нашли ужасающее количество тараканов и клопов

Роспотребнадзор выявил в петербургской школе № 291 огромное количество тараканов и клопов, пишет «Фонтанка.ру».

Как отмечается, поводом для проверки стали фотографии, выложенные в сеть.

На снимках видно, что насекомые ползают по стенам, партам и даже по посуде.

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«Проверяйте свои рюкзаки и мешки перед выходом из школы, а то реально домой принесёте красавца, что делать потом?», — посетовали школьники.

Уточняется, что по итогам проверки администрацию учебного заведения обязали провести дезинфекцию.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России по Кемеровской области начал проверку после жалобы школьников Кузбасса на плохую еду.