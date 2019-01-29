Москвичей предупредили о зимней погоде в марте

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Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центральных регионов России в марте ждет продолжение зимы, пишет «Российская газета».

По его словам, рассчитывать на раннюю весну в этом году не приходится: в центральной России не только сохранится холодная погода, но и продолжат расти сугробы.

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«Сугробы и сейчас немаленькие, а за два месяца они еще вырастут», — добавил Вильфанд.

По его словам, погода в феврале и марте будет преподносить сюрпризы и окажется очень изменчивой, 20-градусные морозы будут сменяться периодами оттепели.

Ранее сообщалось, что москвичей к концу рабочей недели ждет ледяной дождь.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.