Директор Кадышевой объявил об уходе от певицы: «Не хотелось делать громких заявлений»

Директор Кадышевой Дорофеев заявил, что ушел от певицы по собственному желанию
Алексей Белкин/Global Look Press

Концертный директор Надежды Кадышевой Владислав Дорофеев объявил о прекращении работы с певицей. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что сам принял это решение.

О причинах ухода от артистки Дорофеев пока говорить не хочет. Он поделился, что на данный момент не видит в этом смысла.

«Мне бы не хотелось делать каких-то громких заявлений. По крайней мере, я пока в этом не вижу никакой необходимости, но кто знает... А пока хочу сказать, что я открыт к новому сотрудничеству и способен принести успех и удачу, подтверждая это конкретными результатами – на примере работы с Надеждой Никитичной», — отметил Владислав Дорофеев.

Также экс-сотрудник Кадышевой поделился, что расстался с коллективом «Золотого кольца» на дружеской ноте.

«Меня поблагодарили за проделанную и столь успешную работу. И пожелали удачи», — рассказал Дорофеев.

Владислав Дорофеев не говорил о прекращении работы с Надеждой Кадышевой на протяжении полугода. Свой путь вместе с артисткой он назвал «ярким» и подчеркнул, что вложил немало труда, опыта и профессиональных усилий в ее выход «в прайм». Сама певица уход концертного директора никак не комментировала.

Ранее на театр Надежды Кадышевой подали иск в суд на 2,1 млн рублей.
 
