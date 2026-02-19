«Стратегия Трампа»: вывод войск США из Сирии связали с военной операцией в Иране

Решение о выводе войск США из Сирии соответствует стратегии президента Дональда Трампа, в том числе – в части минимального военного присутствия на Ближнем Востоке. Вашингтон не только рассчитывает, что с действующим правительством справятся Турция и Саудовская Аравия, но и, возможно, планирует начать военную операцию в Иране, заявил научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк в беседе с «Новости Mail».

«Происходящее безусловно связано с установлением правительством Ахмеда аш-Шараа практически полного контроля над всей территорией Сирии, — объяснил специалист. — В Вашингтоне, по всей видимости, считают, что другие региональные державы, такие как Саудовская Аравия и Турция вполне способны держать под контролем ситуацию в Сирии, и потому прямое американское военное присутствие в стране более не имеет смысла».

Он также напомнил, что речь не идет о полной потере контроля над регионом, так как авиация США сохранит право наносить удары по ячейкам «Исламского государства».

Кроме того, не исключена вероятность, что за выводом войск последует военная операция против Ирана. Это в свою очередь повлечет за собой удары по американским базам, которые от ракетных атак не защищены, поэтому Штаты стремятся исключить риск потери военнослужащих – на этом фоне вывод войск можно интерпретировать как попытку минимизировать потери, считает политолог.

На самом деле ситуация, сложившаяся вокруг Ирана, говорит скорее о том, что присутствие США на Ближнем Востоке только нарастает, но это можно расценить как временную меру – все-таки администрация Трампа в большей степени нацелена на сокращение военного присутствия в регионе, заключил Юрк.

Напомним, США начали вывод всех оставшихся военнослужащих из Сирии. Как сообщила газета The Wall Street Journal, речь идет примерно о 1 тысяче американских военных. Предполагается, что процесс вывода войск займет около двух месяцев. Причем подчеркивается, что решение не связано с ростом напряженности между США и Ираном.

Пентагон ранее не подтвердил данные о полном выводе войск из Сирии.