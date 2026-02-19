Уголовное дело возбуждено из-за обрушения крыши автозавода «Моторинвест», где выпускают Evolute

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обрушения крыши сварочного цеха завода «Моторинвест» в Липецкой области, где выпускают автомобили Evolute. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли одного из цехов автосборочного предприятия в Краснинском районе по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СКР. Информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении.

В Следкоме добавили, что в настоящее время обстоятельства происшествия уточняются и выявляются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности людей.

Очевидцы происшествия рассказали, что обрушение крыши произошло в момент, когда работники предприятия направлялись на обед. МЧС направило на место происшествия спасателей, местные власти организовали оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.

По данным Telegram-канала Mash, в момент обрушения в цеху находились порядка 50 человек, восемь из них оказались под завалами. Шестерых из них спасателям удалось достать.

До этого стало известно, что проверку по факту инцидента начала и областная прокуратура.

Также появилось первое видео с места обрушения цеха завода «Моторинвест».

Ранее губернатор Липецкой области назвал предварительную причину обрушения крыши завода «Моторинвест».