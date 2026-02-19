В ЕК оценили последствия военной операции США против Ирана

Военная операция США против Ирана может принести тяжелые последствия для безопасности всего региона. Об этом заявил представитель Европейский комиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни в ходе брифинга, трансляция велась на сайте ЕК.

«Долгосрочное решение ситуации вокруг Ирана возможно только мирным путем. <...> Военная эскалация будет иметь тяжелые последствия для безопасности всего региона», — сказал представитель ЕК.

Аль-Ануни добавил, что Еврокомиссия поддерживает диалог между США и Ираном. По его словам, все стороны должны воздержаться от эскалации.

В ночь на 19 февраля телеканал CBS News сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение президент США Дональд Трамп пока не принял. По данным журналистов, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.

Накануне портал Axios сообщил, что вероятность военной операции США против Ирана составляет 90%. По словам источника, глава Белого дома «начинает терять терпение» на фоне американо-иранских переговоров.

