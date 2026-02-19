Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Политика

В ЕК оценили последствия военной операции США против Ирана

ЕК: военная операция США против Ирана принесет тяжелые последствия для региона
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Военная операция США против Ирана может принести тяжелые последствия для безопасности всего региона. Об этом заявил представитель Европейский комиссии (ЕК) Анвар аль-Ануни в ходе брифинга, трансляция велась на сайте ЕК.

«Долгосрочное решение ситуации вокруг Ирана возможно только мирным путем. <...> Военная эскалация будет иметь тяжелые последствия для безопасности всего региона», — сказал представитель ЕК.

Аль-Ануни добавил, что Еврокомиссия поддерживает диалог между США и Ираном. По его словам, все стороны должны воздержаться от эскалации.

В ночь на 19 февраля телеканал CBS News сообщил, что американские военные готовы нанести удар по Ирану уже в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение президент США Дональд Трамп пока не принял. По данным журналистов, в Белом доме продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения.

Накануне портал Axios сообщил, что вероятность военной операции США против Ирана составляет 90%. По словам источника, глава Белого дома «начинает терять терпение» на фоне американо-иранских переговоров.

Ранее в Совфеде рассказали, зачем Трампу атаковать Иран.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!