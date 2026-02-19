Размер шрифта
Путин заявил о нехватке судей в России

Путин: дефицит судей в России составляет около 15%
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сегодня в России наблюдается нехватка судей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас наблюдается, и это мы тоже хорошо с вами знаем, нехватка судей: около 15% в федеральных судах общей юрисдикции и в арбитражных судах», — сказал глава государства.

Также в ходе совещания Путин заявил, что технологии не способны заменить судей. Российский лидер подчеркнул, что их решения касаются судьбы людей, в связи с чем они должны приниматься человеком, который может понять тончайшие нюансы в делах.

Помимо этого, президент высказался о наказании для воров словами Глеба Жиглова — героя Владимира Высоцкого из сериала «Место встречи изменить нельзя». Путин отметил, что за небольшие правонарушения не всегда обоснованно «запирать человека за решетку».

Ранее Путин обнародовал статистику по арестам в России.
 
