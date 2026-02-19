Российского студента арестовали за рисунок на паре

ОН: в Ненецком округе студента арестовали за изображение Гитлера

Рисунок с Адольфом Гитлером на занятии обернулся для учащегося из Ненецкого округа арестом. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, на паре первокурсник нарисовал главу нацистской Германии. Гитлер поднимал правую руку в приветствии.

В отношении молодого человека возбудили дело по статье о демонстрации нацистской символики. Как полагают сотрудники правоохранительных органов, этот рисунок увидели другие учащиеся, поэтому речь идет именно о демонстрации.

Во время судебного разбирательства юноша признался в содеянном и раскаялся. При этом студент ранее уже привлекался к ответственности. Подробности не приводятся, но уточняется, что это было административное правонарушение.

Учитывая это, суд арестовал фигуранта на пять суток.

До этого в Воронеже студента депортировали на Родину из-за рисунка. Во время осмотра общежития у учащегося на стене заметили изображение конопли.

В отношении иностранца возбудили дело о пропаганде запрещенных веществ. Помимо выдворения, его обязали выплатить штраф.

Ранее в МОК объяснили продажу футболок с символикой Игр в нацистской Германии.