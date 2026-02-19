76 видов бизнеса и вилла за 750 млн рублей: раскрыты активы Дмитрия Диброва

У телеведущий Дмитрий Дибров владеет роскошными апартаментами в центре Москвы рядом с Филиппом Киркоровым, виллой за 750 млн рублей и ИП с 76 видами деятельности: от издательского дела до производства цемента. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

СМИ выяснили, что Дибров прописан в квартире на Арбате площадью 202 кв. м., рыночная стоимость которой составляет около 240 млн рублей. Рядом — апартаменты Филиппа Киркорова (537 кв. м.), которые певец приобрел у экс-президента Киргизии Искара Акаева.

Помимо арбатской квартиры, у Диброва есть небольшая сталинка на 56 кв. м., расположенная недалеко от Кутузовского проспекта. Она стоит около 28 млн рублей. Как отмечает «Звездач», жилье хоть и расположено в престижном районе Москвы, но квартира находится над железной дорогой, что затрудняет жизнь в ней и снижает цену. Также известно, что сюда в 2020 году приходили письма от ФССП по исполнительным производствам.

Самым значительным объектом недвижимости Диброва является вилла «Полина» в деревне Лапино, Одинцово. Это коттедж площадью около 1 тыс. 200 кв. м., расположенный в коттеджном поселке «Успенские поляны». В доме насчитывается около десяти спален, гостиная с дорогой отделкой и системой «умный дом». Кроме того, на территории есть бассейн, баня, солярий, кинотеатр, люстра-качели от Роберто Кавалли и «говорящие» японские унитазы. Второй этаж полностью отведен под детскую зону, а на третьем расположены кабинеты, видеостудия и пространство для взрослых развлечений.

Стоимость виллы оценивается примерно в 750 млн рублей. Сейчас она выставлена на продажу «под ключ» (с мебелью, техникой и семейными портретами) по стартовой цене 570 млн рублей. С конца 2025 года цена снизилась на 9 млн рублей. В ноябре этого года виллой интересовалась светская львица Алена Кравец, но сделка не состоялась.

При этом автопарк у Диброва скромный: он владеет купленным с рук в 2020 году минивэном Toyota Alphard за 4 млн рублей и трехмиллионым Mercedes‑Benz CL 500, который находится на ходу с 2007 года.

Бизнесом Дибров в основном занимается через свое ИП. В ОКВЭД заявлено 76 видов деятельности — от исполнительских искусств до издательского дела. В перечень даже входят выпуск пластмасс, резины, глицерина, стекла, фарфора, керамики, гипса, бетона, цемента. На Диброва также зарегистрированы два товарных знака: «Остров света» и «Пространство света».

Однако по версии ряда СМИ, основной доход (около 3,5 млн рублей в месяц) приносит медийная активность. Это работа на телевидении и блогинг, включая аккаунт на Twitch.

