Суд изъял подмосковные дома и бани экс-мэра Владикавказа почти на 170 млн рублей

Прокуратура Северной Осетии добилась обращения в доход государства имущества бывшего главы Владикавказа Махарбека Хадарцева на общую сумму 168,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка выявила, что в период нахождения на должности чиновник приобрел в Московской области ряд объектов недвижимости, стоимость которых значительно превышала его официальные доходы.

В ходе разбирательства было установлено, что Хадарцев стал владельцем двух жилых домов площадью 1 308,3 и 573 кв. м, помещения для персонала и каминного зала на 417,5 кв. м, бани площадью 125 кв. м, а также беседки, спортивной площадки, бассейна и других объектов. Общая стоимость этой недвижимости составила 143,7 млн рублей.

Кроме того, в доход государства было обращено еще 25,1 млн рублей, законность происхождения которых экс-глава подтвердить не смог.

Махарбек Хадарцев — двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы по вольной борьбе, заслуженный мастер спортра, кандидат экономических наук, бывший депутат Госдумы, отец 10 детей. Стал главой Владикавказа в 2014 году и занимал этот пост до середины 2019 года.

«Коммерсантъ» отмечает, что в период обязательной публикации деклараций Хадарцев указывал «весьма скромные доходы» — например, в 2018 году он задекларировал 1,63 млн рублей заработка и при этом более 87 тыс. кв. м недвижимости в собственности.

Супруга экс-главы Владикавказа Виктория Джатиева, удостоенная звания «Мать-героиня», в 2024 году по иску республиканской прокуратуры лишилась 9,5 тыс. кв. м земли в дендрарии североосетинской столицы.

Ранее суд изъял у действующего депутата Ивановской облдумы корпус санатория и землю в Плесе.