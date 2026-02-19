Размер шрифта
Сотрудники ДПС, требовавшие у нарушительницы шоколад и шампанское, угодили под стражу

Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области арестовали сотрудников ДПС, которые требовали у нарушительницы деньги, шоколад и шампанское. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Обвинение в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) предъявили двум сотрудникам ДПС ОГИБДД МО МВД «Аркадакский». Суд заключил обоих фигурантов под стражу на два месяца.

Как стало известно, 9 февраля они пытались получить от водителя взятку в размере 170 тыс. рублей. За эту сумму они обещали не привлекать женщину к административной ответственности. По данным источника, также полицейские попросили у нарушительницы две бутылки шампанского и две шоколадки.

Однако женщина обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области уточнили, что сотрудников уволят из органов внутренних дел, когда их вина будет доказана.

Ранее россиянин одолжил знакомому 50 тысяч рублей и силой вымогал у него полмиллиона.
 
