Венгрия пригрозила прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину

Гуйяш: Венгрия может прекратить поставки электроэнергии и газа на Украину
Attila Volgyi/Global Look Press

Будапешт допускает возможность прекращения поставок электроэнергии и газа на Украину до тех пор, пока не будут восстановлены поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет «Интерфакс».

По его словам, венгерские власти рассматривают такой шаг в ответ на действия Киева.

«А если украинские власти не изменят решения и продолжат тормозить поставки по нефтепроводу «Дружба» под ложными предлогами, то мы примем и другие меры», — сказал Гуйяш.

Он отметил, что Будапешт координирует действия со Словакией.

19 февраля словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается, если думает, что нефтяной шантаж Словакии приблизит Киев к Евросоюзу.

13 февраля главы МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Министр считает, что так Киев пытается оказать помощь венгерской оппозиционной партии «Тиса», с которой ведет борьбу правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Сийярто охарактеризовал действия Украины как грубое вмешательство в выборы.

Ранее Венгрия прекратила поставки дизельного топлива Украине из-за «Дружбы».
 
