«Вонь, бегают крысы»: жители Люберец пожаловались на залитый нечистотами подвал

В подмосковных Люберцах подвал одного из жилых домов уже неделю залит нечистотами, а по всем этажам распространяется запах сырости, из-за которого кашляют дети. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Светлана. По словам девушки, она с соседями неоднократно обращалась в управляющую компанию, но там лишь открыли дверь в подвал — чтобы он сам «просох» при минусовой температуре.

«Неприятный затхлый запах сырости жители дома почувствовали неделю назад после наступления оттепели. Через три дня запах усилился и добрался до верхних этажей многоэтажки. Обследование подвала выявило, что в него нельзя спуститься без резиновых сапог — все залито нечистотами. Вонь, естественно, соответствующая. Жильцы множество раз писали в домовой чат представителям УК «АО ЛГЖТ ЖЭУ №3». Там заявили, что дело было в засоре и повышении давления на центральной магистрали. Пробку якобы устранили, а двери подвала открыли на неделю, чтобы он «подсох». В это время на улице уже установилась стабильная минусовая температура. На запросы на обработку подвала ответа не было. Ситуация не изменилась, а запах стал похож на распыленный перцовый баллончик: дети стали кашлять в лифте, а взрослые пожаловались на резь в глазах», — сказала она.

Светлана добавила, что в подъезд уже полтора года забегают крысы, однако эту проблему в УК решать тоже отказываются.

«Только спустя неделю и череду личных обращений граждан в УК прислали специалистов, но откачать последствия засора из забитых люков канализации смогли только со второго раза. Образовавшийся потоп засыпали опилками и посыпали хлоркой, однако проблема осложняется непрошеными жильцами — с лета 2024 года в подъезд стали забегать крысы с огромной мусорки во дворе, куда свои отходы складируют жители четырех соседних домов. В последние полгода упитанные грызуны прогуливаются по этажам практически не стесняясь людей. В УК сказали, что не могут травить крыс в подъезде — только в подвале. На вопрос о возможности отлова не ответили», — добавила она.

Ранее двое подростков обварились кипятком в подвале сахалинской многоэтажки.