Названа площадь обрушения автозавода в Липецкой области

Площадь обрушения кровли автозавода «Моторинвест» в Липецкой области составила 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Площадь обрушения составляет порядка 5 тыс. квадратных метров», — сказали там.

В готовность к работам приведена аэромобильная группировка МЧС Липецкой области.

Следственное управление Следственного комитета РФ после произошедшего возбудило уголовное дело по статье о нарушении охраны труда. В Следкоме добавили, что в настоящее время обстоятельства происшествия уточняются и выявляются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности людей. Проверку по факту инцидента начала и областная прокуратура.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обрушение произошло из-за скопления снега на крыше цеха. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По последним данным, из-под завалов здания спасатели вытащили пять человек. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее МЧС опубликовало фото обрушившейся крыши цеха в Липецкой области.