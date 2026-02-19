Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

Названа площадь обрушения автозавода в Липецкой области

МЧС: площадь обрушения кровли цеха в Липецке составила 5 тыс. кв. метров
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Площадь обрушения кровли автозавода «Моторинвест» в Липецкой области составила 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Площадь обрушения составляет порядка 5 тыс. квадратных метров», — сказали там.

В готовность к работам приведена аэромобильная группировка МЧС Липецкой области.

Следственное управление Следственного комитета РФ после произошедшего возбудило уголовное дело по статье о нарушении охраны труда. В Следкоме добавили, что в настоящее время обстоятельства происшествия уточняются и выявляются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности людей. Проверку по факту инцидента начала и областная прокуратура.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обрушение произошло из-за скопления снега на крыше цеха. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По последним данным, из-под завалов здания спасатели вытащили пять человек. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее МЧС опубликовало фото обрушившейся крыши цеха в Липецкой области.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!