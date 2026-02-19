Губернатор Липецкой области назвал причину обрушения крыши на заводе Evolute

Губернатор Артамонов заявил, что причиной обрушения крыши на заводе Evolute стал снег

Обрушение на заводе электрокаров Evolute произошло из-за скопления снега на крыше цеха. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается», — говорится в публикации.

По словам главы региона, в настоящее время оперативный штаб координирует действия на месте обрушения.

До этого Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

Ранее сообщалось, что пять человек извлекли из-под завалов автозавода «Моторинвест» в Липецкой области.