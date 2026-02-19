Размер шрифта
Губернатор Липецкой области назвал причину обрушения крыши на заводе Evolute

Губернатор Артамонов заявил, что причиной обрушения крыши на заводе Evolute стал снег
ГУ МЧС России по Липецкой области

Обрушение на заводе электрокаров Evolute произошло из-за скопления снега на крыше цеха. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Спасатели продолжают поисково-спасательные работы. На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается», — говорится в публикации.

По словам главы региона, в настоящее время оперативный штаб координирует действия на месте обрушения.

До этого Игорь Артамонов сообщил, что на предприятии «Моторинвест» в Краснинском округе обрушилась крыша одного из цехов. Главой округа Сергеем Поляковым организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Информацию об обрушении крыши подтвердили в областном управлении МЧС.

«В ОДС ГУ МЧС России по Липецкой области поступила информация об обрушении кровли в сварочном цехе предприятия в Краснинском округе Липецкой области. Силы и средства направлены, информация о пострадавших уточняется», — отмечается в сообщении на его сайте от 14:11 мск 19 февраля.

Ранее сообщалось, что пять человек извлекли из-под завалов автозавода «Моторинвест» в Липецкой области.
 
