Облизывать лед Байкала, как это сделал Shaman, оказалось небезопасно

Визуальная безупречность и прозрачность не гарантируют безопасность Байкала как источника питья, поэтому облизывать лед озера не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Михаил Гончаров, председатель совета директоров «Гринлайф Фэктори».

Ранее певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) опубликовал ролик, где он облизывает лед озера Байкал.

По словам Гончарова, озеро действительно столь прозрачно, что на десяток метров в глубь дно видно четко, а по химическому составу местами оно вообще похоже на дистиллят — в нем практически нет солей, зато много кислорода. Эту хрустальную чистоту в открытом озере поддерживают крошечные организмы-фильтраторы, буквально просеивающие через себя воду. Но это лишь налет весьма опасной обманки восприятия.

«Огромной проблемой чистоты Байкала остается наследие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Хотя производство остановили еще в 2013 году, в накопителях осталось больше шести миллионов кубометров токсичных отходов. Эти яды не просто лежат мертвым грузом, а через грунтовые воды постепенно просачиваются в само озеро», — объяснил он.

Как отметил эксперт, еще в 2020 году экологи фиксировали, что в некоторых точках концентрация вредных веществ из этих стоков превышала норму в 400 раз.

«Также стоит сказать, что если на больших глубинах вода остается эталонной, то у берегов ситуация несколько иная. Там, где в озеро впадают реки или где сосредоточена туристическая жизнь, концентрация бактерий и вредных примесей часто зашкаливает, не вписываясь в принятые санитарные нормы. Именно поэтому привычка пить байкальскую воду прямо из озера, не подвергая ее фильтрации, — затея рискованная. Даже если отравление не наступит мгновенно, бактерии в прибрежной воде легко могут обеспечить серьезное расстройство пищеварения. То же самое касается и знаменитого байкальского льда, который зимой выглядит как чистейший хрусталь. На самом деле лед — это застывшая вода, впитавшая в себя атмосферную пыль и частицы сажи, а микроорганизмы прекрасно выживают в нем даже при экстремальных морозах. Сейчас Байкал испытывает колоссальное давление от туризма и сельского хозяйства, так что его уникальный природный баланс — вещь крайне хрупкая. Ученые не зря ведут постоянный мониторинг: даже такой гигантский водоем не обладает бесконечным ресурсом самоочищения перед лицом человеческой деятельности», — резюмировал эксперт.

