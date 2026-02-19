Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Задержание экс-принца Эндрю Блокировка TelegramЦиклон «Валли»
Общество

Облизывать лед Байкала, как это сделал Shaman, оказалось небезопасно

Эксперт Гончаров: облизывание льда Байкала грозит расстройством пищеварения
Кадр из видео/Telegram-канал «SHAMAN»

Визуальная безупречность и прозрачность не гарантируют безопасность Байкала как источника питья, поэтому облизывать лед озера не стоит. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал Михаил Гончаров, председатель совета директоров «Гринлайф Фэктори».

Ранее певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) опубликовал ролик, где он облизывает лед озера Байкал.

По словам Гончарова, озеро действительно столь прозрачно, что на десяток метров в глубь дно видно четко, а по химическому составу местами оно вообще похоже на дистиллят — в нем практически нет солей, зато много кислорода. Эту хрустальную чистоту в открытом озере поддерживают крошечные организмы-фильтраторы, буквально просеивающие через себя воду. Но это лишь налет весьма опасной обманки восприятия.

«Огромной проблемой чистоты Байкала остается наследие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Хотя производство остановили еще в 2013 году, в накопителях осталось больше шести миллионов кубометров токсичных отходов. Эти яды не просто лежат мертвым грузом, а через грунтовые воды постепенно просачиваются в само озеро», — объяснил он.

Как отметил эксперт, еще в 2020 году экологи фиксировали, что в некоторых точках концентрация вредных веществ из этих стоков превышала норму в 400 раз.

«Также стоит сказать, что если на больших глубинах вода остается эталонной, то у берегов ситуация несколько иная. Там, где в озеро впадают реки или где сосредоточена туристическая жизнь, концентрация бактерий и вредных примесей часто зашкаливает, не вписываясь в принятые санитарные нормы. Именно поэтому привычка пить байкальскую воду прямо из озера, не подвергая ее фильтрации, — затея рискованная. Даже если отравление не наступит мгновенно, бактерии в прибрежной воде легко могут обеспечить серьезное расстройство пищеварения. То же самое касается и знаменитого байкальского льда, который зимой выглядит как чистейший хрусталь. На самом деле лед — это застывшая вода, впитавшая в себя атмосферную пыль и частицы сажи, а микроорганизмы прекрасно выживают в нем даже при экстремальных морозах. Сейчас Байкал испытывает колоссальное давление от туризма и сельского хозяйства, так что его уникальный природный баланс — вещь крайне хрупкая. Ученые не зря ведут постоянный мониторинг: даже такой гигантский водоем не обладает бесконечным ресурсом самоочищения перед лицом человеческой деятельности», — резюмировал эксперт.

Ранее выяснилось, какую воду безопаснее всего пить россиянам.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!