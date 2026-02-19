МЧС раскрыло последствия схода лавины на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии

МЧС: лавина повредила четыре дома, хозпостройку и две машины в поселке Архыз

Четыре гостевых дома, хозяйственная постройка и два легковых автомобиля были повреждены в результате схода лавины в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало. Объем сошедшей снежной массы оценивается почти в 135 тыс. кубометров.

В МЧС отметили, что лавина сошла вне зоны лавиноопасного участка. Для ликвидации последствий привлечена инженерная техника. Группировка спасателей увеличена до 70 человек и 20 единиц техники.

19 февраля Telegram-канал 112 сообщил, что при сходе лавины в Архызе пострадали несколько человек.

До этого главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии предупредило, что в горах на территории республики сохраняется лавиноопасность. В связи с этим людей попросили не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменением метеорологических условий, кататься только на размеченных трассах.

Ранее в американском штате Калифорния при сходе лавины не выжили восемь человек.