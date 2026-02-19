Размер шрифта
Политолог заявил, что США могут передать Украине ядерное оружие

Дугин: США и Британия, похоже, работают над передачей ядерного оружия Украине
США и Великобритания могут работать над передачей Киеву ядерного оружия. Об этом сообщил философ и политолог Александр Дугин в соцсети Х.

«Похоже, Великобритания и США работают над передачей ядерного оружия Украине», — написал он.

Источников информации он не привел, но добавил, что пристально следит за ситуацией.

В конце ноября бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), действующий посол Киева в Лондоне Валерий Залужный назвал одной из возможных гарантий безопасности для своей страны размещение на ее территории ядерного оружия.

В свою очередь член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия будет готова применить ядерное оружие, если Украина станет членом НАТО. Политик обратил внимание, что обещаниями о вступлении Украины в НАТО Европа переступила черту. При этом Запад отказался от любых переговоров и мирного соглашения, что привело к началу конфликта на Украине.

Ранее политолог объяснил желание США завершить конфликт на Украине страхом ядерной войны.
 
