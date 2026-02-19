В Барнауле врачи спасли пациента, который сутки ходил с пулей в голове

В Барнауле нейрохирурги извлекли пулю из мозга пациента спустя сутки после травмы

В Барнауле нейрохирурги спасли мужчину, который целый день проходил с пулей в голове. Об этом случае рассказали в медучреждении.

В конце января в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи (ККБСМП) доставили пациента с проникающим ранением головы из травматического оружия. Оказалось, мужчина получил травму и целые сутки не обращался за медицинской помощью.

КТ выявила пулю в левой теменной доле, при этом вдоль траектории ее движения образовались дополнительные повреждения, включая контрузионные очаги, кровоизлияния и остаточные мелкие металлические фрагменты.

​

Пациент оставался в сознании, но правая часть его тела была парализована из-за поражения головного мозга. Пребывание в таком состоянии грозило ему развитием эпилепсии, менингоэнцефалитом и летальным исходом.

Нейрохирурги успешно провели 2,5-часовую операцию, что позволило стабилизировать состояние пациента и предотвратить возможные осложнения.

«Во время операции мы удалили костные фрагменты, образовавшиеся вследствие удара пули. Удалили части поврежденного головного мозга и осколков, оставшихся в правой теменной области, извлекли пулю из вещества головного мозга и устранили гематому, возникшую после попадания пули», — объяснил лечащий врач пациента Владислав Стеблецов.

Теперь пострадавшему предстоит длительная реабилитация. Хотя полное восстановление утерянных функций остается под вопросом, его жизнь спасена. Заведующий отделением Евгений Черданцев подчеркнул редкость случая, по его словам, за 35 лет его практики это всего десятый подобный инцидент.

Ранее в Татарстане спасли мужчину, у которого почти на полчаса остановилось сердце.