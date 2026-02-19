Размер шрифта
В Совфеде опровергли слова Зеленского об обсуждении договора между Россией и НАТО

Сенатор Джабаров назвал разводкой слова Зеленского о договоре России с НАТО
Liesa Johannssen/Reuters

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия якобы ведет переговоры с НАТО относительно «нового договора», является очередным фейковым вбросом. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы с НАТО никаких переговоров не ведем, у нас отношений никаких нет. Либо разводка Зеленского очередная, либо специально придуманная история, чтоб побудить нас вступить в дискуссию, поэтому я бы не стал серьезно относиться к заявлениям этого клоуна. Очередной фейковый вброс», — подчеркнул он.

Зеленский в новом интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что США, Россия и некоторые европейские страны на данный момент обсуждают новый договор между РФ и НАТО. Украинский лидер посетовал, что подобные обсуждения ведутся только с Россией. По его словам, с Украиной также необходимо обсудить потенциальное место в альянсе.

Зеленский подчеркнул, что для него важно, чтобы подобные договоренности велись не только с Россией, но и с Украиной, обсуждалось потенциальное место страны в НАТО. При этом он добавил, что Киев в любом случае будет реагировать на неожиданности, если они будут.

Ранее стало известно, какое условие может поставить Россия НАТО для выстраивания новых отношений.
 
